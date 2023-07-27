Xiaomi выпустит «убийцу» Samsung Galaxy Fold

Xiaomi запустила промо-кампанию складного смартфона Mix Fold 3 на своей официальной странице в соцсети Weibo. В частности, компания подтвердила, что смартфон получит камеры от Leica.

Новинка получит четыре сенсора по 50 мегапикселей каждый, среди которых 3,2-кратный телеобъектив и 5-кратный перископ. Тем самым складной флагман Xiaomi превзойдет по этим показателям Samsung Galaxy Z Fold5, который получил тройную камеру.

Президент Xiaomi Group и генеральный менеджер Redmi Лу Вейбинг уточнил, что благодаря сотрудничеству с Leica инженеры компании смогли оснастить складной смартфон тонким корпусом и качественными камерами с оптической стабилизацией.

Xiaomi Mix Fold 3 также получит чип Snapdragon 8 Gen 2 и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт. При этом подробные характеристики смартфона пока не раскрываются, по неподтвержденным данным, презентация устройства в Китае состоится 11 августа.