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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ нанесли удар на запорожском направлении

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины активизировали боевые действия, основной удар наносится на Запорожском направлении, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы подтверждаем, что боевые действия активизированы существенным образом. Основные боестолкновения проходили, как говорят на Западе, в направлении основного, главного удара — на запорожском направлении», — цитирует президента сайт Кремля.

Путин уточнил, что серьезные боевые действия шли в зоне ответственности 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота и 71-го полка 42-й дивизии 58-й армии Южного военного округа.

По его словам, Киев задействовал большое количество бронетехники — более 50 единиц. При этом пока новая фаза контрнаступления ВСУ не имеет никакого успеха, подчеркнул российский лидер.

Ранее Пентагон подтвердил, что ВСУ приступили к ключевой фазе своего контрнаступления в южной части Запорожской области, введя в бой стратегические резервы, оснащенные западным вооружением.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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