Оплата налогов стала возможна через «Госуслуги»

Возможность оплаты имущественного, земельного, транспортного налогов и НДФЛ физическими лицами стала возможна через портал «Госуслуг», сообщает Минцифры РФ.

«Получать и оплачивать налоговые уведомления теперь можно на "Госуслугах". Больше не нужно ждать бумажные письма, ходить на почту или в отделения ФНС», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что новый сервис работает только для физлиц. Чтобы подключить сервис, необходимо отправить в ФНС согласие на получение налоговых уведомлений и подписать заявление в приложении «Госключ».

Уведомления в «Госуслуги» приходят каждый год не позднее чем за 30 дней до 1 декабря — крайнего срока уплаты налогов.