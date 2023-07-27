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Путин пообещал ряду африканских стран поставить зерно бесплатно

Источник:
Sibnet.ru
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Российское зерно
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин на саммите «Россия-Африка» заявил, что в России ожидается рекордный урожай зерновых и страна готова поставить ряду стран Африки бесплатное зерно.

«Мы будем готовы в ближайшие три-четыре месяца, безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителю», — сказал Путин на пленарном заседании саммита «Россия — Африка». Участники саммита встретили эти слова аплодисментами.

По словам Путина, в перспективе Африка могла бы самостоятельно обеспечить свою продовольственную безопасность и стать экспортером продовольствия. Россия поддержит, в том числе содействием во внедрении передовых технологий в сельском хозяйстве, отметил российский лидер.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум «Россия – Африка» проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия. Первый саммит прошел в Сочи в 2019 году.

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