Украинские войска приступили к ключевой фазе контранаступления, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Пентагона.

Основные украинские силы сейчас стянуты на юго-западном направлении для нового удара по российской оборонительной линии. Там же сконцентрированы части, которые ранее держались в резерве.

«После сдерживания многих подразделений, обученных и вооруженных Западом, Украина теперь вводит их в бой», — отмечает издание. Киев уведомил Вашингтон, что новая фаза контрнаступления в случае успеха продлится до трех недель.

Другие американские чиновники не исключают, что действия ВСУ могут быть просто усилением подразделений, участвующих в боях.