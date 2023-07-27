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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Западные СМИ заявили о новом этапе украинского наступления

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские войска приступили к ключевой фазе контранаступления, пишет The New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников Пентагона.

Основные украинские силы сейчас стянуты на юго-западном направлении для нового удара по российской оборонительной линии. Там же сконцентрированы части, которые ранее держались в резерве.

«После сдерживания многих подразделений, обученных и вооруженных Западом, Украина теперь вводит их в бой», — отмечает издание. Киев уведомил Вашингтон, что новая фаза контрнаступления в случае успеха продлится до трех недель.

Другие американские чиновники не исключают, что действия ВСУ могут быть просто усилением подразделений, участвующих в боях.

Тема: Военная операция на Украине
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