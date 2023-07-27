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Разгадана загадка эволюционного барьера-невидимки

Источник:
Live Science
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Ученые разгадали тайну гигантской эволюционной линии Уоллеса, которая представляет собой биогеографический барьер, впервые зафиксированный в 1863 году британским исследователем Альфредом Уоллесом.

Во время своего путешествия по Малайскому архипелагу ученый обратил внимание, что виды резко изменились после определенного момента. На одной стороне «барьера» животные происходят исключительно из Азии. На другой — представляют смесь азиатского и австралийского происхождения.

Более века исследователи не могли понять, почему азиатские виды распространялись на огромные территории, тогда как австралийские не двигались в обратном направлении. Компьютерное моделирование показало, что все дело в резком изменении климата в результате тектонической активности.

Барьер возник 35 миллионов лет назад, когда Австралия отделилась от Антарктиды и врезалась в Азию, породив Малайский архипелаг. Столкновение стало причиной экстремального изменения климата и по-разному повлияло на виды по обе стороны границы, говорится в статье ученых, опубликованной Live Science.

В результате изменений климат Юго-Восточной Азии и новообразованного Малайского архипелага оставался более теплым и влажным, в то время как в Австралии стало холоднее и суше. В результате существа в Азии были хорошо приспособлены к жизни на Малайских островах, тогда как австралийские виды не могли закрепиться в тропиках.

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