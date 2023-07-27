«Убийца» Chrome стал доступен для скачивания

Браузер Arc, который называют «убийцей» Chrome, завершил бета-тестирование и теперь доступен для скачивания всем желающим.

Пока обозреватель поддерживает только MacOS, версия для Windows появится в декабре 2023 года. Ожидается, что в декабре Arc также получит встроенную нейросеть для быстрого поиска информации.

Главная особенность Arc — широкие возможности кастомизации. Пользователь может менять пунктов меню, цвета самого приложения, оформление сайтов. Например, можно убирать с сайтов мешающие объекты: рекламу, логотипы или баннеры.

Также можно менять шрифты и задний фон, есть режим «картинка в картинке» для видео. Вкладки в Arc можно группировать и переключаться между ними с помощью свайпов или горячих клавиш.

Браузер работает на движке Chromium, поддерживаются расширения от Google Chrome. Разработчики отмечают, что их конечной целью является создание «операционной системы для интернета», потому в дальнейшем обозреватель получит еще больше функций.