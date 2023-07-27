НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники

Источник:
Sibnet.ru
399 16

Глава КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергея Шойгу новейшие достижения северокорейского оборонно-промышленного комплекса, в том числе беспилотниками.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы», — говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Особое внимание эксперты обратили на два беспилотных летательных аппарата, очень похожих на американские образцы. Один из них внешне напоминает тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, второй — копия ударного дрона MQ-9 Reaper.

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, КНДР использовала для создания этих беспилотников информацию, полученную от северокорейских хакеров.

Еще по теме
Стреляющий автоматными пулями микробеспилотник создали в России
Российский истребитель «повредил» американский беспилотник
США передадут Украине БТР Stryker и ракеты Patriot
«Удары возмездия»: Россия применила на Украине новую тактику
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Женщина едва не погибла из‑за секс‑игрушки в аппарате МРТ
Бастрыкин допустил новые дела против блогеров‑миллионеров
Бессмертное существо нашли в Мировом океане
Существо из ночных кошмаров выбросило на пляж
Обсуждение (16)
Картина дня
Западные СМИ заявили о новом этапе украинского наступления
Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники
РЖД станет идентифицировать пассажиров по биометрии
Создан автомобиль с самой низкой в мире посадкой. ВИДЕО
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как мужчины в шортах нарушают этикет
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Какие женские качества возбуждают мужчин
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

volmen

А что жаловаться, пилота нет, пассажиров нет, летит где летать не надо. Какие претензии?

osd

А РФ увидело в англосаксах террористов ! Вот и все !

volmen

Только задумали "механическому деду" импичмент объявлять, тут же образовалась «сногсшибательные подробности»...

nicollaich

Интересный норот, эти ябеды-омериганцы.