Ким Чен Ын показал Шойгу северокорейские супербеспилотники

Глава КНДР Ким Чен Ын показал министру обороны России Сергея Шойгу новейшие достижения северокорейского оборонно-промышленного комплекса, в том числе беспилотниками.

«Товарищ Ким Чен Ын ознакомил товарища Сергея Шойгу с вооружением и боевой техникой, которыми Корейская народная армия была оснащена в последние годы», — говорится в сообщении агентства ЦТАК.

Особое внимание эксперты обратили на два беспилотных летательных аппарата, очень похожих на американские образцы. Один из них внешне напоминает тяжелый разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk, второй — копия ударного дрона MQ-9 Reaper.

По данным южнокорейского агентства Рёнхап, КНДР использовала для создания этих беспилотников информацию, полученную от северокорейских хакеров.