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Стреляющий автоматными пулями микробеспилотник создали в России

Источник:
ТАСС
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Российские конструкторы разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат мультироторного типа «Вектор Х-120» весом 38 граммов, предназначенный для нанесения удара по живой силе противника, сообщила пресс-служба опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения».

«Специалисты нашего бюро разработали маленький квадрокоптер "Вектор Х-120", который весит всего 38 грамм без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца», — рассказали ТАСС в конструкторском бюро.

Миниатюрный дрон, вооруженный боевым патроном, сможет осуществлять задачи, невыполнимые для обычного стрелка. Речь идет о патронах калибра 5,45 на 39 миллиметров (масса — 10,2 грамма), а также 9 на 19 мм «Люгер» (7,45 грамма), пояснили в «Беспилотном авиастроении».

«Вектор Х-120» способен прилететь в укрытие и произвести выстрел цели непосредственно внутри укрытия. «Э того не сможет сделать снайпер или боец, который стреляет из любого стрелкового оружия, если только речь не идет о тяжелом вооружении типа гранатометов или серьезных противотанковых ружей, которые сейчас большая редкость, а также специальных боеприпасов кумулятивного типа», — заявили в ОКБ.

Дальность полета дрона — до 2 километра. Максимальная скорость полета — 50 километров в час. В будущем аппарат планируется применять для полетов дронов в режиме «роя».

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Топ комментариев

volmen

А что жаловаться, пилота нет, пассажиров нет, летит где летать не надо. Какие претензии?

osd

А РФ увидело в англосаксах террористов ! Вот и все !

volmen

Только задумали "механическому деду" импичмент объявлять, тут же образовалась «сногсшибательные подробности»...

nicollaich

Интересный норот, эти ябеды-омериганцы.