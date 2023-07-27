Российские конструкторы разработали миниатюрный беспилотный летательный аппарат мультироторного типа «Вектор Х-120» весом 38 граммов, предназначенный для нанесения удара по живой силе противника, сообщила пресс-служба опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Беспилотного Авиастроения».

«Специалисты нашего бюро разработали маленький квадрокоптер "Вектор Х-120", который весит всего 38 грамм без полезной нагрузки. Это одноразовый дрон-камикадзе, который будет применяться для поражения живой силы противника при помощи существующих боеприпасов армейского образца», — рассказали ТАСС в конструкторском бюро.

Миниатюрный дрон, вооруженный боевым патроном, сможет осуществлять задачи, невыполнимые для обычного стрелка. Речь идет о патронах калибра 5,45 на 39 миллиметров (масса — 10,2 грамма), а также 9 на 19 мм «Люгер» (7,45 грамма), пояснили в «Беспилотном авиастроении».

«Вектор Х-120» способен прилететь в укрытие и произвести выстрел цели непосредственно внутри укрытия. «Э того не сможет сделать снайпер или боец, который стреляет из любого стрелкового оружия, если только речь не идет о тяжелом вооружении типа гранатометов или серьезных противотанковых ружей, которые сейчас большая редкость, а также специальных боеприпасов кумулятивного типа», — заявили в ОКБ.

Дальность полета дрона — до 2 километра. Максимальная скорость полета — 50 километров в час. В будущем аппарат планируется применять для полетов дронов в режиме «роя».