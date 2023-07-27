Кевин Спейси вновь оправдан по делу о сексуальных преступлениях

Присяжные в Лондонском суде признали актера Кевина Спейси невиновным в семи сексуальных домогательствах и двух других сексуальных преступлениях против четырех мужчин. Услышав вердикт, Спейси расплакался.

Спейси обвиняли в преступлениях, которые он якобы совершил с 2004 по 2013 год, когда работал художественным руководителем лондонского театра «Олд Вик». Вину он не признавал.

Слушания в Лондонском Королевском суде Саутуарка продлились четыре недели. Решение было вынесено в день рождения актера. Услышав его, Спейси прослезился и поблагодарил присяжных, передает CNN.

«Отмена» Спейси началась в 2017 году, когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Он утверждал, что в 1986 году, когда ему было 14 лет, 26-летний Кевин трогал его за интимные места во время вечеринки. Присяжные в суде Нью-Йорка в 2022 году признали Спейси невиновным.

На фоне обвинений Спейси исключили из сериала «Карточный домик», в котором он играл главного героя, а режиссер Ридли Скотт вырезал все сцены с его участием из фильма «Все деньги мира». Актер фактически лишился работы.

В ноябре 2022 года журнал The Hollywood Reporter сообщил, что Кевин Спейси впервые после скандала получил роль в кино — он озвучит героя в фильме «Контроль» режиссера Джина Фолэйза.