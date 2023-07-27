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Россияне стали избавляться от долларов и евро

Источник:
«Известиям»
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Россияне стали активно продавать доллары и евро после резкого ослабления рубля. Объемы реализации валюты значительно превышают объемы ее покупки, сообщили в российских банках.

По итогам первого полугодия 2023-го общее число продаж долларов в офлайне оказалось на 17% выше, чем их приобретения, сообщили «Известиям» в банке «Русский стандарт». За это же время продажи наличных евро превысили их покупку на 61%.

В банке сообщили, что в сегменте онлайн-операций в январе-июне от долларов избавлялись в 2,5 раза чаще, чем покупали.

На рынке пояснили, что тенденция связана с динамикой курса рубля. Россияне, купившие иностранные деньги по высокому курсу весной 2022-го, стремятся минимизировать потери, а бравшие их по низкой стоимости прошлой осенью — зафиксировать прибыль.

Среди причин также называются проблемы с переводом и хранением долларов и евро, а также возросшие риски сбережений в валюте из-за санкций.

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Экономика #Деньги
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volmen

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