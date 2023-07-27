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Обнаружено самое солнечное место на Земле

Источник:
Sibnet.ru
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Пустыня Атакама
Фото: Alessandro Caproni / CC BY 2.0

Пустыня Атакама в Чили — самое солнечное место на Земле, куда попадает столько же света, сколько на Венеру.

На плато Альтиплано солнечное излучение составляет 2177 ватт на квадратный метр, тогда как излучение в верхних слоях атмосферы Земли составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

«Это столько же энергии, сколько вы получили бы, стоя летом на поверхности Венеры», — пояснил один из авторов Рауль Кордеро. По его словам, это «невероятное» сравнение, поскольку расстояние от Венеры до Солнца на 28% меньше земного.

В среднем освещенность на плато составляет порядка 308 Ватт на квадратный метр, что является рекордным для планеты.

В Альтиплано на высоте 4 тысячметров обычно холодно, несмотря на то, что оно получает больше солнечного излучения, чем расположенные ближе к экватору или на большей высоте места.

Атакама — пустыня на западном побережье Южной Америки на территории Чили. Это старейшая пустыня и самое сухое место на Земле.

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Жизнь #Гео #Наука
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