Обнаружено самое солнечное место на Земле

Пустыня Атакама в Чили — самое солнечное место на Земле, куда попадает столько же света, сколько на Венеру.

На плато Альтиплано солнечное излучение составляет 2177 ватт на квадратный метр, тогда как излучение в верхних слоях атмосферы Земли составляет примерно 1360 ватт на квадратный метр, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Bulletin of the American Meteorological Society.

«Это столько же энергии, сколько вы получили бы, стоя летом на поверхности Венеры», — пояснил один из авторов Рауль Кордеро. По его словам, это «невероятное» сравнение, поскольку расстояние от Венеры до Солнца на 28% меньше земного.

В среднем освещенность на плато составляет порядка 308 Ватт на квадратный метр, что является рекордным для планеты.

В Альтиплано на высоте 4 тысячметров обычно холодно, несмотря на то, что оно получает больше солнечного излучения, чем расположенные ближе к экватору или на большей высоте места.

Атакама — пустыня на западном побережье Южной Америки на территории Чили. Это старейшая пустыня и самое сухое место на Земле.