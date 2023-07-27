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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад оказался автором плана провального наступления ВСУ

Источник:
ТАСС
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Украинское наступление в целом развивается в соответствии с планом, разработанном при активном участии западных союзников, заявил замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи.

«Украина оправдывает наши ожидания. В целом они выполняют план, который был разработан вместе с нами, с американцами и другими сторонами в течение зимы», — цитирует ТАСС Хиппи.

По его словам, «это не голливудский фильм». «Не будет момента, когда поедут танки, заиграет музыка, покажут череду эффектных военных кадров, а в конце — победа к сентябрю», — отметил британский чиновник.

Хиппи, который уже в сентябре может стать министром обороны, добавил, что Россия «никогда не будет слабым противником, какими бы ни были расклады».

Медленные темпы наступления ВСУ оправданы необходимостью беречь технику и живую силу для последующего прорыва, заключил он.

Украинское контрнаступление началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой. Ни на одном из направлений украинской армии не удалось добиться успеха. При этом ВСУ понесли огромные потери в технике и людях.

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