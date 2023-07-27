Глава СБУ признал причастность Киева к теракту на Крымском мосту

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года совершили украинские спецслужбы.

Малюк признался в этом в ходе церемонии презентации марки, посвященной работе украинских спецслужб. Директор «Укрпочты» Игорь Смелянский на церемонии был одет в футболку с изображением пылающего Крымского моста и надписью «Кто как не мы спалим мосты. СБУ».

«Много разных специальных операций, об одних мы сможем публично заявлять после победы, о других вообще не будем говорить. Мой коллега сегодня надел соответствующую футболку — это одна из наших реализаций, а именно разрушение, уничтожение Крымского моста 8 октября прошлого года», — приводит ТАСС слова Малюка.

На Крымском мосту 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля – в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека.

ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.