Шойгу встретился с Ким Чен Ыном

Северокорейский лидер Ким Чен Ын принял в Пхеньяне министра обороны России Сергея Шойгу, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Шойгу передал Ким Чен Ыну личное послание от президента России Владимира Путина. Глава КНДР выразил благодарность за послание. Шойгу и Ким Чен Ын обменялись подарками, говорится в сообщении ЦТАК.

По информации агентства, стороны обменялись мнениями по вопросам национальной, региональной и международной безопасности. Оценки двух сторон по обсуждаемым вопросам совпали, отметило ЦТАК.

Ким Чен Ын и Шойгу посетили проходящую в Пхеньяне «Выставку вооружений — 2023». Они вместе осмотрели современные вооружения, обсудили мировые тенденции и стратегии развития оружия, приводит ТАСС сообщение «Голоса Кореи».

Ким Чен Ын выразил уверенность в том, что «российская армия и народ добьются больших успехов в борьбе за строительство сильного государства».

Российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу находится в КНДР для участия в праздновании 70-летия победы корейского народа в войне 1950-1953 годов.