Вышло официальное приложение ChatGPT для Android

Приложение чат-бота ChatGPT появилось в Google Play. Пока скачать его могут пользователи из США, а также еще нескольких стран. С 31 июля приложение станет доступно для всех.

Мобильный ChatGPT почти ничем не отличается от веб-версии. В приложении есть строка для запроса, справа чаты с историей переписки, которые синхронизируются в рамках одного пользовательского профиля.

Также поддерживается распознавание речи с помощью онлайн-сервиса OpenAI и доступ к языковым моделям GPT-3.5 и GPT-4. Однако четвертая версия чат-бота работает в приложении только при оформлении платной подписки.

Чтобы использовать возможности ChatGPT из России, нужно зарегистрироваться в OpenAI с помощью иностранного номера и включить VPN.