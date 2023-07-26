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Вышло официальное приложение ChatGPT для Android

Источник:
Sibnet.ru
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Приложение чат-бота ChatGPT появилось в Google Play. Пока скачать его могут пользователи из США, а также еще нескольких стран. С 31 июля приложение станет доступно для всех.

Мобильный ChatGPT почти ничем не отличается от веб-версии. В приложении есть строка для запроса, справа чаты с историей переписки, которые синхронизируются в рамках одного пользовательского профиля.

Также поддерживается распознавание речи с помощью онлайн-сервиса OpenAI и доступ к языковым моделям GPT-3.5 и GPT-4. Однако четвертая версия чат-бота работает в приложении только при оформлении платной подписки.

Чтобы использовать возможности ChatGPT из России, нужно зарегистрироваться в OpenAI с помощью иностранного номера и включить VPN.

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Топ комментариев

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

masiki

Думаю в 24 году путин будет сидеть в Гааге и все что понапридумывали кремлевские-новое правительство...

volmen

А что жаловаться, пилота нет, пассажиров нет, летит где летать не надо. Какие претензии?

Wolf Hound

Большинство россиян уже давно перешли на самогон.