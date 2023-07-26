Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты

Райффайзенбанк приостановит прием и покупку долларов и евро у физических лиц в кассах банка с 1 августа, сообщается на сайте финансовой организации.

Кредитная организация уточнила, что решение связано с необходимостью эффективно управлять его валютной позицией. Возможность приема и покупки валюты в кассах вернется, когда ситуация изменится.

На данный момент клиенты могут внести рубли на свои счета в банкоматах и кассах банка, а затем перевести их в иностранную валюту в мобильном приложении или интернет-банке «Райффайзен Онлайн».

Отмечается, что с 1 августа в отделениях повысят комиссию за внесение рублей на рублевые счета. На подобную операцию с валютным счетом комиссия взиматься не будет.