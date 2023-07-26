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Райффайзенбанк приостановит прием и покупку валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Райффайзенбанк приостановит прием и покупку долларов и евро у физических лиц в кассах банка с 1 августа, сообщается на сайте финансовой организации.

Кредитная организация уточнила, что решение связано с необходимостью эффективно управлять его валютной позицией. Возможность приема и покупки валюты в кассах вернется, когда ситуация изменится.

На данный момент клиенты могут внести рубли на свои счета в банкоматах и кассах банка, а затем перевести их в иностранную валюту в мобильном приложении или интернет-банке «Райффайзен Онлайн».

Отмечается, что с 1 августа в отделениях повысят комиссию за внесение рублей на рублевые счета. На подобную операцию с валютным счетом комиссия взиматься не будет.

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Экономика #Деньги
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Топ комментариев

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

masiki

Думаю в 24 году путин будет сидеть в Гааге и все что понапридумывали кремлевские-новое правительство...

volmen

А что жаловаться, пилота нет, пассажиров нет, летит где летать не надо. Какие претензии?

Wolf Hound

Большинство россиян уже давно перешли на самогон.