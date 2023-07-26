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Западные компании испугались потери бизнеса в России

Источник:
Bloomberg
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Западные компании, которые планировали покинуть российский рынок, испугались, что могут потерять свой бизнес в стране на фоне решения президента Владимира Путина о передаче местных активов Danone и «Балтики» под контроль государства.

Эксперты отмечают, что западные активы в России больше не в безопасности, Кремль может в любой момент перераспределить их в пользу более благоприятных владельцев, пишет агентство Bloomberg.

В зоне риска даже активы крупнейших компаний — речь идет о таких организациях как PepsiCo, Mars, Nestle и многих других. В случае демонстративного поведения западного руководства они могут перейти под российский контроль.

Автор статьи указывает, что после жесткого решения Кремля по активам Danone и «Балтики» западные компании предпочтут не рисковать, объявляя о сокращении персонала и уменьшении операций на российском рынке.

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Экономика #Деньги
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