Западные компании испугались потери бизнеса в России

Западные компании, которые планировали покинуть российский рынок, испугались, что могут потерять свой бизнес в стране на фоне решения президента Владимира Путина о передаче местных активов Danone и «Балтики» под контроль государства.

Эксперты отмечают, что западные активы в России больше не в безопасности, Кремль может в любой момент перераспределить их в пользу более благоприятных владельцев, пишет агентство Bloomberg.

В зоне риска даже активы крупнейших компаний — речь идет о таких организациях как PepsiCo, Mars, Nestle и многих других. В случае демонстративного поведения западного руководства они могут перейти под российский контроль.

Автор статьи указывает, что после жесткого решения Кремля по активам Danone и «Балтики» западные компании предпочтут не рисковать, объявляя о сокращении персонала и уменьшении операций на российском рынке.