США запрещают европейским СМИ писать о нацистах на Украине, заявил немецкий политик и бывший журналист ARD Кристоф Херстель.

«В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», — сказал он в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

Политик объяснил феномен наличием неформального «приказа» американских властей, при этом он подчеркнул, что подобные указания не даются на бумаге, а звучат исключительно в виде рекомендаций.

Херстель уточнил, что подобные договоренности заключаются на самых верхних уровнях власти и поддерживаются с помощью давления на журналистов.