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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Раскрыт секретный приказ США по Украине

Источник:
РИА Новости
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США запрещают европейским СМИ писать о нацистах на Украине, заявил немецкий политик и бывший журналист ARD Кристоф Херстель.

«В 2014 году у нас были прекрасные репортажи о нацистах на Украине, а сегодня их уже нет. Это, конечно, вопиющий случай», — сказал он в интервью YouTube-каналу Flavio von Witzleben.

Политик объяснил феномен наличием неформального «приказа» американских властей, при этом он подчеркнул, что подобные указания не даются на бумаге, а звучат исключительно в виде рекомендаций.

Херстель уточнил, что подобные договоренности заключаются на самых верхних уровнях власти и поддерживаются с помощью давления на журналистов.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....