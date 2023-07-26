Samsung представил новые модели складных смартфонов

Южнокорейская компания Samsung представила свои новые складные смартфоны — Galaxy Fold 5 и Galaxy Flip 5.

Так, «раскладушка» Galaxy Flip 5 обновила дизайн — у смартфона значительно увеличился внешний дисплей, который теперь занимает практически всю площадь «крышки». Была улучшена конструкция шарнира, который позволяет устройству складываться.

Задние камеры стали поддерживать технологию искусственного интеллекта, производитель утверждает, что это сделает фотографии и видео более четкими. Для основного экрана используется усиленная защита. Размер внешнего экрана равен 3,4 дюйма, основного — 6,7 дюйма.

Galaxy Fold 5 стал более тонким. Устройство оснащено более ярким, чем у предыдущих моделей, дисплеем диагональю 7,6 дюймов. Размер внешнего экрана составляет 6,2 дюйма. Кроме этого, смартфон может трансформироваться в планшет.