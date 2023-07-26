Danone списала российские активы

Французская Danone с июля этого года перестанет учитывать результаты своего бизнеса в России, который власти передали под временное управление Росимуществу, следует из отчета компании.

С баланса французской компании будет списано около 200 миллионов евро. При этом Danone заявила, что продолжает считать себя законным владельцем российского бизнеса, хотя и не контролирует его.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Кремль указал, что данная мера зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний.

Через два дня после указа Путина стало известно, что «Данон Россия» возглавил 32-летний Якуб Закриев, зампред правительства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова. Компании принадлежат 18 заводов в разных регионах страны.