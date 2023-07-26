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Danone списала российские активы

Источник:
Sibnet.ru
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Французская Danone с июля этого года перестанет учитывать результаты своего бизнеса в России, который власти передали под временное управление Росимуществу, следует из отчета компании.

С баланса французской компании будет списано около 200 миллионов евро. При этом Danone заявила, что продолжает считать себя законным владельцем российского бизнеса, хотя и не контролирует его.

16 июля президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных компаний в российской «дочке» Danone во временное управление Росимущества. Кремль указал, что данная мера зеркально отражает отношение правительств западных стран к зарубежным активам российских компаний.

Через два дня после указа Путина стало известно, что «Данон Россия» возглавил 32-летний Якуб Закриев, зампред правительства Чечни и племянник главы республики Рамзана Кадырова. Компании принадлежат 18 заводов в разных регионах страны.

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Экономика #Промзона #Деньги
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....