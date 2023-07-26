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Запрещена регистрация на российских сайтах с помощью иностранной почты

Источник:
Sibnet.ru
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Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на регистрацию пользователей на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов.

Закон предполагает внесение изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». При этом он не будет иметь обратной силы и не коснется уже зарегистрированных пользователей.

Согласно документу, с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах в Рунете можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг».

Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать без ограничений.

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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....