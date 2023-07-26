Запрещена регистрация на российских сайтах с помощью иностранной почты

Госдума приняла в третьем чтении закон, который вводит запрет на регистрацию пользователей на российских сайтах с использованием иностранных электронных почтовых сервисов.

Закон предполагает внесение изменений в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». При этом он не будет иметь обратной силы и не коснется уже зарегистрированных пользователей.

Согласно документу, с декабря 2023 года регистрироваться на сайтах в Рунете можно будет только с помощью российских номера и почты, биометрических данных или аккаунта на портале «Госуслуг».

Уже зарегистрированные аккаунты, привязанные к зарубежным сервисам электронной почты, продолжат работать без ограничений.