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ЮНЕСКО призвало запретить смартфоны в школах

Источник:
The Guardian
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ЮНЕСКО опубликовало доклад, в котором призвало запретить использование смартфонов в школах по всему миру. Ведомство отмечает, что такая мера улучшит качество обучения и оградит детей от запугивания и преследования в киберпространстве.

В докладе отмечается, что чрезмерное использование мобильных телефонов напрямую связано со снижением успеваемости, а большое количество проведенного перед экраном времени негативно влияет на эмоциональную стабильность детей.

ЮНЕСКО предостерегает от бездумного внедрения цифровых технологий, так как их положительное влияние на результаты обучения и экономическую эффективность легко переоценить.

Так, чрезмерное или ненадлежащее использование учащимися смартфонов, планшетов или ноутбуков может отвлекать, мешать или оказывать пагубное влияние на процесс обучения. Кроме этого, недопустимо пренебрегать социальным аспектом образования, которое предполагает личное общение с учителем.

В качестве примера ЮНЕСКО приводит Китай, где применение цифровых устройств в качестве инструментов обучения ограничивается 30 % учебного времени. При этом между такими блоками предусмотрены регулярные перерывы.

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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....