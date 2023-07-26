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Смартфон Xiaomi исчез из продажи из‑за высокого спроса

Источник:
Sibnet.ru
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Флагманский смартфон Redmi K60 Pro исчез из продажи на крупных онлайн-площадках из-за высокого спроса.

Поклонники марки уже обратились за помощью к президенту Xiaomi Group и генеральному менеджеру бренда Redmi Лу Вейбингу с просьбой вернуть Redmi K60 Pro на склады, но пока не получили ответа, пишет портал MyDrivers.

Redmi K60 Pro является одним из самых продаваемых смартфонов в Китае. За первые пять минут онлайн-продаж было реализовано 300 тысяч устройств. В июне 2023 года в рамках распродажи объем продаж этого смартфона превысил 1 миллион единиц.

Redmi K60 Pro получил флагманское «железо» при доступной цене. Так, он оснащается чипом Snapdragon 8 Gen 2, AMOLED-дисплеем с разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, а также оперативной памятью LPDDR5X емкостью до 16 ГБ.

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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....