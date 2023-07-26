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Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ценами на гречку

Источник:
ТАСС
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Ценовая ситуация на рынке круп в России стабильна, стоимость гречневой крупы в июле на 43% ниже, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка сообщила, что оптовые цены на гречку в июле начали расти после снижения. Издание отмечало, что к сентябрю оптовая стоимость крупы может достичь 45 тысяч рублей за тонну и даже превысить этот показатель.

«Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с прошлым годом — на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее», — отметили в Минсельхозе.

Производство гречихи в Росси может превысить прошлогодний уровень и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки, сообщили в Минсельхозе.

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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....