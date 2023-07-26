Минсельхоз прокомментировал ситуацию с ценами на гречку

Ценовая ситуация на рынке круп в России стабильна, стоимость гречневой крупы в июле на 43% ниже, чем годом ранее, сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Институт конъюнктуры аграрного рынка сообщила, что оптовые цены на гречку в июле начали расти после снижения. Издание отмечало, что к сентябрю оптовая стоимость крупы может достичь 45 тысяч рублей за тонну и даже превысить этот показатель.

«Ценовая ситуация на рынке круп стабильна. На 19 июля средняя цена производителей на рис за месяц снизилась на 3,1%, а по сравнению с прошлым годом — на 0,1%. Цена на гречневую крупу на 43% ниже, чем годом ранее», — отметили в Минсельхозе.

Производство гречихи в Росси может превысить прошлогодний уровень и в полном объеме обеспечит загрузку предприятий переработки, сообщили в Минсельхозе.