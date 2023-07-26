«Барселона» представила форму в цветах российского флага

Футбольный клуб «Барселона» представил на своем официальном сайте выездной комплект формы на предстоящий футбольный сезон.

новая форма футбольного клуба «Барселона» Фото: © fcbarcelona.com

Отмечается, что трехцветная форма выполнена в стиле выездного комплекта 1970-х годов и посвящена легендарному нидерландскому футболисту Йохану Кройфу.

Футболка гостевого комплекта представлена в белом цвете, шорты — синие, гетры — красно-синие. Расцветка совпадает с цветами российского флага. Техническим спонсором клуба выступила американская компания Nike.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Барселона» заняла первое место. В Лиге чемпионов каталонцы завершили выступление на стадии группового этапа, уступив в борьбе за место в плей-офф мюнхенской «Баварии» и миланскому «Интеру».