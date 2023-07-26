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Кеннеди-младший раскритиковал «экзистенциальную битву» с Россией

Источник:
РИА Новости
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США следует наладить диалог с Россией, заявил Роберт Кеннеди-младший, который приходится племянником 35-го президента Джона Кеннеди и является кандидатом на пост главы государства от партии демократов.

Кеннеди-младший отметил, что сейчас его страна находится «в потенциально экзистенциальной битве» с Россией. При этом у России больше ядерных вооружений, однако в США это никого не волнует, подчеркнул политик.

Он напомнил, что его дядя и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев «добились необыкновенной дружбы друг с другом», наладили и поддерживали диалог. Нынешнему руководству страны, нужно последовать этому примеру, отметил Кеннеди-младший.

«В течение года никто не говорил с президентом России Владимиром Путиным. В настоящий момент у нас нет отношений с Россией на высоком уровне. Считаю, что нужен диалог», — сказал политик.

Племянник Джона Кеннеди подал заявку на участие в президентских выборах в качестве кандидата от Демократической партии 6 апреля. Его соперником на праймериз демократов станет действующий президент США Джо Байден.

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Политика #Мир
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