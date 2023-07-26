АвтоВАЗ выпустит новую версию универсала Lada Vesta

АвтоВАЗ приступил к дорожным тестам в Тольятти универсалов Lada Vesta Sport. На улицах города были замечены тестовые образцы трех видов.

Автомобили отличаются обвесом и креплением колес, пишет паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что один из вариантов универсала будет выпускать дочерняя компания Lada Sport.

По данным паблика, на все автомобили в версии Sport установят большой вертикальный планшет и цифровую комбинацию приборов. Кроме того, у таких машин будет двухцветный окрас кузова и боковые зеркала черного цвета.

Lada Vesta Sport оснащена спортивными передними сиденьями и обтекаемым обвесом кузова, а также двигателем объемом 1,8 литра, который развивает мощность в 150 лошадиных сил. Авто также получил улучшенную подвеску и систему тормозов.