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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Вице-спикер Госдумы обвинил Эрдогана в нарушении обязательств

Источник:
РИА Новости
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Президент Турции Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

«Президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры России сделают то же самое, но Эрдоган нарушил свои обязательства (перед Россией)», — приводит РИА Новости заявление Толстого.

Ранее Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Комментируя позицию Турции по поводу членства Украины в альянсе, Толстой подчеркнул, что Россия не может относиться к этому положительно.

«Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — отметил вице-спикер Госдумы.

Тема: Военная операция на Украине
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