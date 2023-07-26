Вице-спикер Госдумы обвинил Эрдогана в нарушении обязательств

Президент Турции Тайип Эрдоган нарушил свои обязательства перед Россией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой

«Президент России Владимир Путин всегда выполнял свои обязательства в отношении Турции и надеется, что партнеры России сделают то же самое, но Эрдоган нарушил свои обязательства (перед Россией)», — приводит РИА Новости заявление Толстого.

Ранее Эрдоган заявил, что Украина заслуживает стать членом НАТО.

Комментируя позицию Турции по поводу членства Украины в альянсе, Толстой подчеркнул, что Россия не может относиться к этому положительно.

«Зеленский может сам вступить в НАТО, но без Украины», — отметил вице-спикер Госдумы.