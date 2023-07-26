Британия увидела в «Вагнере» террористическую организацию

Комитет по иностранным делам Палаты общин британского парламента выступил за ужесточение санкций в отношении ЧВК «Вагнер» и признание ее террористической организацией.

«В течение 10 лет с момента создания сети "Вагнер" правительству Великобритании не доставало согласованной стратегии по борьбе с ЧВК», — цитирует ТАСС заявление главы комитета по иностранным делам Палаты общин Алиша Кернса.

В правительстве Великобритании в свою очередь отметили, что Лондон ввел санкции в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина еще в 2020 году, сама компания попала в британский черный список в марте 2022 года.

«Мы ввели мощные санкции в отношении группы "Вагнер", включая ее лидера Евгения Пригожина и нескольких ключевых командиров, ограничив их возможность приезжать [в Великобританию] и заморозив их активы», — указали в МИД Соединенного Королевства.