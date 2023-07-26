Российский истребитель «повредил» американский беспилотник

Центральное командование ВВС США пожаловалось, что российский истребитель в небе над Сирией повредил американский беспилотник.

«Российский военный самолет выпустил тепловые ловушки, повредив американский беспилотник MQ-9 Reaper», — приводит РИА Новости заявление командующего девятой воздушной армией Ценрткома Алекса Гринкевича.

По его словам, российский истребитель якобы пролетел в опасной близости от американского беспилотника, одна из ловушек попала в аппарат, повредив его винт. Оператору едва удалось посадить аппарат.

В Центре по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) неоднократно заявляли о провокационном поведении американских сил в небе над арабской республикой.