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Врач посоветовала, как на годы отсрочить развитие гипертонии

Источник:
Sibnet.ru
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Нормализация массы тела, занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя позволят отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет помогут, рассказала кардиолог Татьяна Романенко.

Факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление солью или алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации, предупредила врач в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, «все перечисленные факторы — разумеется, кроме наследственности — поддаются коррекции».

«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — указала Романенко.

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urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

MuCbE

Ясно. До последнего Поляка....