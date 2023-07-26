Врач посоветовала, как на годы отсрочить развитие гипертонии

Нормализация массы тела, занятия физкультурой, отказ от курения и алкоголя позволят отсрочить развитие гипертонии на 10-30 лет помогут, рассказала кардиолог Татьяна Романенко.

Факторами риска развития гипертонии являются курение, злоупотребление солью или алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, стрессовые ситуации, предупредила врач в беседе на радио Sputnik.

По ее словам, «все перечисленные факторы — разумеется, кроме наследственности — поддаются коррекции».

«Если мы убираем факторы риска — нормализуем массу тела, занимаемся физкультурой, ходьбой, убираем алкоголь, соль, нормально спим, не нервничаем, отказываемся от курения — конечно, мы можем отодвинуть развитие гипертонической болезни на 10-30 лет», — указала Романенко.