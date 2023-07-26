«Киви банк» по требованию ЦБ ограничил снятие наличных

«Киви банк», входящий в группу Qiwi, по предписанию Банка России частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщила пресс-служба банка.

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — сказано в сообщении.

В «Киви Банке» подчеркнули, что выявленные недочеты типичны для крупных кредитных организаций. Банк надеется оперативно устранить выявленные недочеты, сняв введенные ограничения.

В банке отметили, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме.

Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц также не попадают под ограничения, уточнили в кредитной организации.