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«Киви банк» по требованию ЦБ ограничил снятие наличных

Источник:
Sibnet.ru
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«Киви банк», входящий в группу Qiwi, по предписанию Банка России частично ограничил вывод средств физлицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных, сообщила пресс-служба банка.

«Руководствуясь общей логикой предписания, мы временно и частично лимитировали вывод средств физическими лицами с кошельков на банковские счета и снятие наличных», — сказано в сообщении.

В «Киви Банке» подчеркнули, что выявленные недочеты типичны для крупных кредитных организаций. Банк надеется оперативно устранить выявленные недочеты, сняв введенные ограничения.

В банке отметили, что пополнение счетов мобильных операторов, перевод денег на другие (кроме Qiwi) кошельки, оплата услуг, игр и товаров кошельками и картами Qiwi работают в обычном режиме.

Денежные переводы Contact, торговый эквайринг и выплаты на сторонние счета и карты от юридических лиц также не попадают под ограничения, уточнили в кредитной организации.

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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

masiki

Думаю в 24 году путин будет сидеть в Гааге и все что понапридумывали кремлевские-новое правительство...