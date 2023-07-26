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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США передадут Украине БТР Stryker и ракеты Patriot

Источник:
ТАСС
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США передадут Украине пакет военной помощи на 400 миллионов долларов, в который войдут боеприпасы, бронетехника и противотанковые средства, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В соответствии с полномочиями, переданными мне президентом [США Джо] Байденом, я объявляю о 43-м выделении военной помощи Украине», - цитирует ТАСС Блинкена.

В пакет войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов малой и средней дальности NASAMS, ракетных систем залпового огня HIMARS и ЗРК Patriot, 32 БТР Stryker, ПТРК Javelin и TOW, авиационные ракеты Hydra-70, разведывательные беспилотники Hornet и более 28 миллионов патронов.

По данным Пентагона, всего администрация Байдена предоставила Киеву военную помощь более чем на 43,7 миллиарда долларов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

masiki

Думаю в 24 году путин будет сидеть в Гааге и все что понапридумывали кремлевские-новое правительство...