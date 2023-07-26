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ГОСТ на школьную форму появится в России

Источник:
«Известия»
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ГОСТ на одежду для школьников появится в России в 2024 году, производители будут обязаны следовать его требованиям, сообщили в Роскачестве.

«Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов», — сказали «Известиям» в Роскачестве.

Стандарт будет определять ассортимент одежды, который входит в эту категорию, и предъявлять определенные требования к форме, а также материалам, из которых ее производят, и маркировке изделий.

Школьную форму разделят на повседневную и торжественную для девочек и мальчиков. В комплекте формы для школьников значатся блузка, жилет, пиджак, кардиган, джемпер, свитер, рубашка, платье, брюки и шорты.

Среди требований, которые предъявляют к этой одежде, ГОСТ выделяет гигроскопичность — способность поглощать водяные пары, воздухопроницаемость и степень аллергенности изделия.

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Жизнь #Образование
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