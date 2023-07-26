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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска освободили Сергеевку

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка и продвинулись в районе Серебрянского лесничества, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», — сказал Конашенков.

В районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 километров.

По словам Конашенкова, общие потери противника за сутки «составили до 190 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, орудие Д-30, две САУ "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

masiki

Думаю в 24 году путин будет сидеть в Гааге и все что понапридумывали кремлевские-новое правительство...