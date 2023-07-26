Российские войска освободили Сергеевку

Российские войска на краснолиманском направлении освободили населенный пункт Сергеевка и продвинулись в районе Серебрянского лесничества, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«В ходе успешных контратакующих действий подразделениями 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова освобожден населенный пункт Сергеевка», — сказал Конашенков.

В районе Серебрянского лесничества российские военные продвинулись на 1,5 километра в глубину обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а общее продвижение ВС РФ на краснолиманском направлении составило до 4 километров.

По словам Конашенкова, общие потери противника за сутки «составили до 190 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, пять пикапов, две гаубицы Д-20, орудие Д-30, две САУ "Гвоздика", а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50».