Собака Байдена покусала агентов Секретной службы

Овчарка президента США Джо Байдена по кличке Коммандер за четыре месяца покусала семь сотрудников Секретной службы, при этом один из них попал в больницу

Одному из сотрудников Секретной службы пес прокусил руку и бедро, ему пришлось проходить лечение в больнице. Другой агент был атакован овчаркой, когда Байден спустил собаку с привязи после семейного просмотра кино, пишет издание New York Post.

Отмечается, что Секретная служба вместо защиты собственных агентов попыталась незаконно скрыть документы о нападениях на своих сотрудников со стороны собаки американского президента.

Автор статьи подчеркивает, что сообщения о нападениях Коммандера на людей ограничиваются периодом с сентября 2022 года по январь 2023 года, вероятно, на самом деле их могло быть больше.

Известно, что первый пес Байдена по кличке Мейджор был изгнан из Белого дома за такое же агрессивное поведение. Он кусал людей практически ежедневно, в итоге Байден передал его на попечение друзьям семьи.