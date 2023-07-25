Путин поручил индексировать зарплаты бюджетников

Правительству необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, чтобы не допустить оттока людей из этой сферы, заявил президент Владимир Путин. Согласно данным кабмина, за первые четыре месяца этого года рост реальных зарплат в России составил 4,2%.

«Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем: из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства также поручил правительству способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, поскольку это будет мешать разгону инфляции. Ее Путин назвал среди главных рисков для экономики.

По словам президента, предложение российских производителей в настоящее время отстает от спроса, в результате отмечаются признаки ускорения инфляции. По оценке Банка России на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.