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Путин поручил индексировать зарплаты бюджетников

Источник:
Sibnet.ru
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Правительству необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, чтобы не допустить оттока людей из этой сферы, заявил президент Владимир Путин. Согласно данным кабмина, за первые четыре месяца этого года рост реальных зарплат в России составил 4,2%.

«Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем: из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — цитирует Путина сайт Кремля.

Глава государства также поручил правительству способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг, поскольку это будет мешать разгону инфляции. Ее Путин назвал среди главных рисков для экономики.

По словам президента, предложение российских производителей в настоящее время отстает от спроса, в результате отмечаются признаки ускорения инфляции. По оценке Банка России на 17 июля, годовой темп прироста потребительских цен возрос до 3,6% после 2,5% в мае и 3,3% в июне.

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Топ комментариев

urbasik

Ну это в бою.Зато украинские военные любят убивать безоружных мирных граждан.

masiki

Думаю в 24 году путин будет сидеть в Гааге и все что понапридумывали кремлевские-новое правительство...

Asd10

Это пендостан ещё не понял с кем связался. Скаклы им ещё всю плешь проедят.

pepelmetal

Да занюхнёт и снова в мир перемог отправится