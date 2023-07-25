МТС запустил сервис ежегодного обмена смартфонов

Оператор МТС запустил сервис Share It, который позволяет пользователям ежегодно менять свой смартфон на новый, сообщает пресс-служба компании. Более того, воспользоваться им могут абоненты любых операторов.

В программе участвуют устройства стоимостью от 5 тысяч рублей до 122 тысяч рублей, в списке 25 моделей брендов Apple, Xiaomi, Tecno, Realme, Samsung и Honor. Подписку на смартфон можно оформить, заполнив заявку на сайте.

После рассмотрения заявки необходимо оплатить первый месяц подписки, а затем забрать смартфон в любом из доступных магазинов. Через 12 месяцев пользователь может обменять устройство на новое, выкупить его или остановить подписку, сдав смартфон в МТС.

Чтобы рассчитать стоимость подписки, цена устройства делится на 18 месяцев подписки, в результате получается ежемесячный платеж. Так, для смартфона стоимостью 30 тысяч рублей ежемесячный платеж составит 1666 рублей.

По истечение года пользователь еще не выплатит полную стоимость смартфона, однако уже получит право обменять смартфон на новый. Если у него есть желание выкупить смартфон, он должен будет продлить подписку еще на полгода.