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Сразу четверых ирбисов засняли на Шапшальском хребте Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Алтайский заповедник

Ученые Алтайского заповедника сфотографировали четверых снежных барсов на труднодоступном Шапшальском хребте, где установлены камеры наблюдения за редким хищником, сообщила пресс-служба учреждения.

Редкие кадры учены получили, проверив снимки фотоловушек, установленных на Шапшальском хребте. Из-за труднодоступности эту территорию проверяют только раз в год, поэтому полученным снимкам – около года.

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В последней экспедиции они впервые за всю историю наблюдений получили фотографии четверых снежных барсов. Сначала перед камерами позировали самка и два ее котенка, а позже мимо камер прошел самец. В предыдущие годы отмечались одна-две особи. И самка, и самец уже попадали на кадры

«На хребтах Шапшальском и Цаган-Шибету обитает трансграничная группировка ирбиса. Исследовательская работа показала: барсы заходят на западный макросклон Шапшала на территорию Алтайского заповедника. Круглогодичному обитанию препятствует глубокий снег зимой и слабая кормовая база», – прокомментировал старший научный сотрудник заповедника Сергей Спицын.

Первые кадры снежного барса с установленных фоторегистраторов, подтвердившие обитание снежного барса в Алтайском заповеднике на хребте Шапшал, были получены в 2017 году.

О барсе

Снежный барс до сих пор остается одним из самых малоизученных видов кошачьих во всем мире. Он внесен в Красную книгу Международного союза охраны природы и имеет статус редкого или исчезающего вида во всех 12 странах, где обитает.

В России снежный барс обитает в северной части современного ареала и образует всего лишь несколько устойчивых группировок в оптимальных местообитаниях — горах Алтае-Саянского экорегиона. Численность ирбиса в России составляет 1–2% от мировой численности вида.

По оценкам экспертов, в российской части Алтае-Саянского экорегиона насчитывается около 70-90 особей снежного барса, в то время как на планете не более 4 тыс. особей редкого хищника.

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Жизнь #Звери #Республика Алтай
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