Омский суд вынес приговор каратисту Павлу Живодеру, который обвинялся в насилии над детьми, сообщает СУ СК по региону.

Мужчину признали виновным и приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Вину в совершении преступления Живодер признал частично.

Два года назад обвиняемый остался на несколько дней с детьми — их мать уехала в другой город. Каратист в отсутствие сожительницы избил 9-месячного мальчика за то, что тот плакал, после чего надругался над 4-летней падчерицей.

Младенец в результате избиения получил черепно-мозговую травму. После инцидента омич написал явку с повинной, по решению суда его арестовали.