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Россия запретила импорт рыбы из недружественных стран

Источник:
Sibnet.ru
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Правительство России ввело запрет на ввоз в страну рыбы и морепродуктов из недружественных стран, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

«Отказ от импорта из Евросоюза, США, Норвегии освободит отдельные ниши рынка, которые заполнят отечественные производители, чьи мощности позволяют полностью обеспечить потребности внутреннего рынка в подобной продукции», — отмечается в сообщении.

В отношении продукции из рыбы и морепродуктов вводится запрет на импорт по позициям ТН ВЭД 1604 и ТН ВЭД 1605, куда входят готовая и консервированная рыба, икра и ее заменители, готовые или консервированные ракообразные и моллюски.

Министерство отметило, в результате ограничительных мер российские компании получат возможность для роста объемов производства, увеличения количества рабочих мест и расширения ассортимента.

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