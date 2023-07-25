Залежи алмазной пыли нашли в космосе

Астрономы нашли в космосе богатые залежи алмазной пыли, которые образовались всего через один миллиард лет после Большого взрыва.

Речь идет о сложных молекулах на основе углерода, известных как полициклические ароматические углеводороды. Подобные находки делались и ранее, однако в гораздо более поздней Вселенной, говорится в статье ученых, опубликованной на сайте ESA.

Исследователи полагали маловероятным образование таких молекул в течение первого миллиарда лет жизни Вселенной. Однако новые наблюдения указывают на то, что молекулы на основе углерода все-таки существовали в эту эпоху.

Они представляли крошечные графитоподобные и алмазоподобные зерна, произведенные самыми ранними звездами или сверхновыми. Астрономы отмечают, что космическая пыль — ключевой материал для эволюции Вселенной.

Пылевые облака в конечном итоге формируют места рождения новых звезд и планет, поэтому дальнейшее изучение алмазных залежей позволит лучше понять природу самых ранних звездных популяций.