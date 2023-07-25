Призывникам запретят выезд из России

Госдума одобрила поправки о запрете выезда из России подлежащих призыву на военную службу граждан с момента направления им повестки.

Изменения вносятся в закон, направленный на создание единого реестра воинского учета. Согласно поправке, она устанавливает запрет на выезд из России в качестве временной меры, чтобы обеспечить явку человека в военкомат.

Решение о запрете выезда призывника из России будет формироваться военным комиссариатом в день направления гражданину повестки.

Отмечается также, что поправка запрещает выезд за границу с момента размещения повестки в реестре врученных повесток.