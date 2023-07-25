Российские банки получили рекордную прибыль

Российские банки заработали за первое полугодие 2023 года 1,7 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом, свидетельствует статистика Центробанка.

Так, за весь 2020 год кредитные организации получили 1,6 триллиона рублей. В июне чистая прибыль банковского сектора составила 314 миллиарда рублей, что на 15% выше майского результата, пишет «Коммерсантъ».

При этом примерно половину июньской прибыли составили доходы от валютной переоценки на фоне ослабления рубля — 153 миллиарда рублей. Еще 30 миллиардов рублей банки получили от ценных бумаг, 33 миллиарда — от дивидендов дочерних компаний.

Основная прибыль в июне составила 125 миллиардов рублей. В целом в июне число прибыльных банков выросло до 245, тогда как в мае показатель равнялся 237.