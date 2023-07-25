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Российские банки получили рекордную прибыль

Источник:
«Коммерсантъ»
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Российские банки заработали за первое полугодие 2023 года 1,7 триллиона рублей, что стало абсолютным рекордом, свидетельствует статистика Центробанка.

Так, за весь 2020 год кредитные организации получили 1,6 триллиона рублей. В июне чистая прибыль банковского сектора составила 314 миллиарда рублей, что на 15% выше майского результата, пишет «Коммерсантъ».

При этом примерно половину июньской прибыли составили доходы от валютной переоценки на фоне ослабления рубля — 153 миллиарда рублей. Еще 30 миллиардов рублей банки получили от ценных бумаг, 33 миллиарда — от дивидендов дочерних компаний.

Основная прибыль в июне составила 125 миллиардов рублей. В целом в июне число прибыльных банков выросло до 245, тогда как в мае показатель равнялся 237.

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Экономика #Деньги
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