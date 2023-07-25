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Республиканцы пообещали вынести импичмент Байдену

Источник:
РИА Новости
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Президент США Джо Байден
Фото: © The White House

Республиканцы в палате представителей США инициируют процедуру импичмента президенту США Джо Байдену, чтобы получить информацию по делу о коррупционных схемах его семьи, заявил спикер палаты Кевин Маккарти.

«Дело идет к расследованию для вынесения импичмента, которое наделит конгресс сильнейшими полномочиями для получения всех остальных необходимых знаний и информации», — цитирует РИА Новости Маккарти.

По его словам, во время предвыборной кампании Байден утверждал, что его семья не получила «ни доллара» от Китая. «Удалось доказать, что это неправда», — заявил спикер палаты представителей.

Спикер палаты представителей отметил, что Байден прибегает к методикам администрации экс-президента США Ричарда Никсона — использует правительство в качестве оружия для защиты интересов семьи и не дает конгрессу вести надзор.

Ранее американский сенатор Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором описывается коррупционная схема украинской энергетической компании Burisma с участием действующего президента США.

В материалах говорится, что Burismа предложила место в совете директоров сыну Байдена Хантеру, чтобы «он через своего папу защищал нас от всякого рода проблем».

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