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Смартфоны с легендарной Android станут бесполезными

Источник:
Sibnet.ru
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Google объявила о полном прекращении поддержки легендарной ОС Android 4.4, известной под названием KitKat, сообщается в официальном бюллетене корпорации. Окончательно API-интерфейсы Android KitKat перестанут поддерживаться с августа.

ОС Android 4.4 вышла в 2013 году и стала знаковой — она включала расширенную поддержку NFC, функцию беспроводной печати, многозадачности, поддержку новых датчиков. Последняя версия KitKat вышла в июле 2014 года.

Прекращение поддержки означает отказ от дальнейшей адаптации библиотеки Google Play Services под устаревшую систему. В результате многие приложения после августа 2023 года попросту не смогут работать на Android 4.4.

По оценкам экспертов, на сегодня под управлением Android 4.4 остаются порядка 30 миллионов смартфонов, хотя в целом данной версией операционной системы пользуются порядка 1% пользователей устройств, работающих на Android.

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volmen

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