Призывной возраст срочной службы с 1 января 2024 года составит от 18 до 30 лет, следует из поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Согласно документу призыву на срочную службу с 1 января 2024 года подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, приводит ТАСС текст документа.

Причем новые нормы не подразумевают поэтапного повышения верней границы призывного возраста.

Депутаты в июне рассмотрели в первом чтении законопроект о повышении призывного возраста. Документ предусматривал, что в период до 2026 года возрастные границы постепенно сдвинутся с 18-27 лет до 21-30. Но позднее было решено оставить нижнюю планку на прежнем уровне — 18 лет.