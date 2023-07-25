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Украина пообещала новые удары по Крымскому мосту

Источник:
CNN
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Украинские вооруженные силы продолжат атаковать Крымский мост, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, ВСУ считают цели на территории Крыма «законными».

Разрушение логистических линий — «нормальная тактика», подчеркнул Резников. «Это должно помешать перевозке боеприпасов, топлива и продовольствия. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них», — объяснил он в интервью CNN.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Украины о намерении продолжить нанесение ударов по Крымскому мосту, предположила, что «оплачивать» эти действия будут США, Великобритания и страны Евросоюза.

Украина атаковала Крымский мост 17 июля надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Один из пролетов моста получил серьезные повреждения.

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