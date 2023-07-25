Украина пообещала новые удары по Крымскому мосту

Украинские вооруженные силы продолжат атаковать Крымский мост, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, ВСУ считают цели на территории Крыма «законными».

Разрушение логистических линий — «нормальная тактика», подчеркнул Резников. «Это должно помешать перевозке боеприпасов, топлива и продовольствия. Вот почему мы будем использовать эту тактику против них», — объяснил он в интервью CNN.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова министра обороны Украины о намерении продолжить нанесение ударов по Крымскому мосту, предположила, что «оплачивать» эти действия будут США, Великобритания и страны Евросоюза.

Украина атаковала Крымский мост 17 июля надводными беспилотниками. В результате погибла семейная пара из Белгородской области, их дочь получила ранения. Один из пролетов моста получил серьезные повреждения.