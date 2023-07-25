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Медленное контрнаступление ВСУ навредило Байдену

Источник:
The Wall Street Journal
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Медленное контрнаступление вооруженных сил Украины ставит в непростую ситуацию администрацию президента США Джо Байдена.

Потенциальная тупиковая ситуация с контрнаступлением ВСУ угрожает стратегии Белого дома по выделению Украине военной помощи на миллиарды долларов, чтобы она могла вести переговоры с Россией с позиции силы, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на трудности с украинским контрнаступлением, альтернативы масштабной поддержки Украины у команды Джо Байдена нет. Отступление от курса на максимальную поддержку Киева стало бы явным провалом внешней политики Вашингтона, отмечает издание.

Эксперты отмечают, что на данный момент расклад сил на поле боя не дает Киеву возможность начать диалог с Москвой. 24 июля министр обороны Украины Алексей Резников признал, что украинские военные сталкиваются с серьезными трудностями в ходе боевых действий.

Масштабное наступление ВСУ началось 7–8 июня. 23 июля президент РФ Владимир Путин заявил, что оно провалилось — на всех направлениях линии фронта украинские подразделения не смогли добиться какого-либо успеха.

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Политика #Мир #Конфликты
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